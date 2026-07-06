Церковный праздник 6 июля: строгие запреты этого дня

6 июля по новому церковному стилю вспоминают преподобного Сисоя Великого и преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского. В народе этот праздник называют Сысоевым днем — с ним связано немало старинных обычаев, запретов и погодных примет, которые, по поверьям, могут подсказать, каким будет лето и урожай.

Приметы 6 июля. Фото: из открытых источников

Преподобного Сисоя почитают как покровителя земледельцев и будущего урожая. К святому обращаются с молитвами о плодородии земли, благополучной жатве, хорошей погоде и помощи во всех добрых делах. Также считается, что преподобный помогает обрести душевное спокойствие, укрепиться в вере, справиться с искушениями и найти силы для труда.

В народном календаре день известен как Сысоев день. Обычно к этому времени основные посевные работы заканчивали и начинали готовиться к сбору нового урожая.

Особое значение в этот день придавали утренней росе — по поверьям, если по ней пройтись, то будешь здоровым, сильным и выносливым. Еще одной важной традицией была подготовка погребов и кладовых к новому урожаю. Их тщательно очищали и приводили в порядок перед тем, как закладывать первые овощи и фрукты.

Сысоев день также связывали с началом сбора черной смородины. Из ягод варили варенье, сушили их на зиму, а листья заготавливали для ароматного и полезного чая.

С Сысоевым днем связано и немало народных запретов. По поверьям, сегодня не стоит пересчитывать деньги, обсуждать финансовые вопросы или заключать денежные сделки – это может обернуться убытками и денежными трудностями. Также не советовали торопиться: любое дело, начатое в спешке, закончится неудачей.

Также, согласно народным традициям, в Сысоев день тяжелую работу по дому, особенно уборку погреба и кладовых, поручали только хозяину дома. Женщинам в этот день советовали отказаться от таких хлопот — считалось, что нарушение этого обычая может обернуться неудачами, болезнями или травмами. Кроме того, по старинным поверьям, в подполье обитал дух-подполяник, который особенно не любил молодых женщин и девушек.

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