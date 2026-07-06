Церковне свято 6 липня: суворі заборони цього дня

6 липня за новим церковним стилем вшановують пам'ять преподобного Сисоя Великого та преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського. У народі це свято називають Сисоєвим днем — з ним пов'язано чимало старовинних звичаїв, заборон та погодних прикмет, які, за повір'ями, можуть підказати, яким буде літо та врожай.

Прикмети 6 липня. Фото: із відкритих джерел

Преподобного Сисоя шанують як покровителя хліборобів та майбутнього врожаю. До святого звертаються з молитвами про родючість землі, благополучні жнива, хорошу погоду та допомогу у всіх добрих справах. Також вважається, що преподобний допомагає здобути душевний спокій, зміцнитися у вірі, впоратися зі спокусами та знайти сили для праці.

У народному календарі день відомий як день Сисоя. Зазвичай на той час основні посівні роботи закінчували і починали готуватися до збирання нового врожаю.

Особливого значення у цей день надавали ранковій росі — за повір'ям, якщо по ній пройтися, то будеш здоровим, сильним та витривалим. Ще однією важливою традицією була підготовка льохів та комор до нового врожаю. Їх ретельно очищали і упорядковували перед тим, як закладати перші овочі та фрукти.

Сисоєв день також пов'язували з початком збирання чорної смородини. З ягід варили варення, сушили їх на зиму, а листя заготовляли для ароматного та корисного чаю.

З Сисоєвим днем пов'язано чимало народних заборон. За повір'ями, сьогодні не варто перераховувати гроші, обговорювати фінансові питання або укладати грошові угоди – це може призвести до збитків і грошових труднощів. Також не радили поспішати: будь-яка справа, розпочата поспіхом, закінчиться невдачею.

Також, згідно з народними традиціями, у Сисоїв день важку роботу по будинку, особливо прибирання льоху та комор, доручали лише господареві будинку. Жінкам у цей день радили відмовитися від такого клопоту — вважалося, що порушення цього звичаю може обернутися невдачами, хворобами чи травмами. Крім того, за старовинними повір'ями, у підпіллі мешкав дух-підполяник, який особливо не любив молодих жінок та дівчат.

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