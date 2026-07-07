Церковне свято 7 липня: який оберіг треба принести до будинку

7 липня православні вшановують преподобних Іова та Феодосія Манявських – засновників знаменитого Манявського скиту, якого називають українським Афоном. Сьогодні також згадують старовинні народні традиції, пов'язані з початком жнив, збиранням чорниці та шануванням дуба.

Прикмети 7 липня. Фото: з відкритих джерел

У народній традиції цей день відомий одразу під кількома назвами — Фомин день (на честь преподобного Фоми з Малеї, пам'ять якого також вшановується сьогодні), а також Сіногнійка та Чорничник.

Назва "Сіногнійка" з’явилася тому, що в цю пору нерідко починалися тривалі дощі, через які могло згнити заготовлене сіно. Тому в давнину намагалися завершити сінокос до цього часу.

Також з 7 липня розпочинали жнива. У наших предків існував звичай виходити в поле з серпом, перев'язаним рушником — зрізали перший сніп, а потім цим же рушником перев'язували його, несли до церкви для освячення, а потім ставили в покуті як символ благополуччя. Звичай приносити до будинку кілька перших колосків нового врожаю є й зараз – їх вважають оберегом, який приваблює статки, мир та захищає родину від бід.

Ще одна традиція дня — збір чорниці, яку їдять свіжою, сушать на зиму, а також готують з неї варення та компоти.

За народними повір'ями у цей день не радять: давати гроші у борг – повернути їх буде дуже важко; купатися в річках та озерах – це сьогодні небезпечно; призначати весілля, сватання, заручини – такі спілки будуть недовговічними; скаржитися на життя – проблеми можуть затягнутися надовго.

Також сьогодні не можна лінуватися і ледарювати — до сварок у родині та занепаду у господарстві.

У народі уважно спостерігали за прикметами — вони можуть підказати, яким буде врожай і на що чекати найближчими тижнями: сира погода сьогодні — до поганого врожаю; павуки активно плетуть павутину — скоро встановиться суха та тепла погода; увечері голосно кричать журавлі – завтра буде ясно.

Одна з найвідоміших прикмет дня: якщо 7 липня почався дощ, то погода може затягтися, а якщо пішла злива – то лити буде ще 7 тижнів.

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