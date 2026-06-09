Яке церковне свято 9 червня: найщасливіша прикмета дня

9 червня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, одного з найвідоміших захисників християнського вчення.

Прикмети 9 червня. Фото: з відкритих джерел

Святителю Кирилу Олександрійському моляться про захист від недоброзичливців, зміцнення віри, просять мудрості, терпіння та душевних сил у період життєвих труднощів.

У народному календарі цей день називають Кирилів. Вважається, що до цього часу літо остаточно вступає у свої права, а земля і природа наповнюються особливою силою. Наші предки намагалися більше часу проводити на свіжому повітрі, насолоджуватися теплом і дякувати за щедрість природи.

За традицією цього дня йдуть у ліс за першою суницею. З цією ягодою пов'язана гарна легенда: згідно з переказами, коли маленький Ісус Христос гуляв лісом, він пошкодував скромну рослину, на якій не було плодів, і поцілував її. На місці поцілунку з'явилися перші ароматні червоні ягоди.

Суницею, зібраною цього дня, слід почастувати рідних та близьких – це добрий знак. Також день вважається сприятливим для збирання лікарських трав.

Добре сьогодні позбавлятися шкідливих звичок, помиритися з близькими, зробити добру справу чи розпочати важливий етап у житті.

У народних традиціях Кирилового дня також існує кілька заборон: не рекомендується розповідати навіть близьким про свої плани та задуми — все може зірватися; не варто сваритися, сперечатися і з'ясовувати стосунки — конфлікт може надовго затягнутися і принести неприємності; не можна залишати в будинку брудний посуд — це призведе до грошових втрат і безладу в справах.

І, навпаки — порядок у домі та охайність допомагають зберегти достаток, благополуччя та внутрішню гармонію.

Найщасливіша прикмета дня така: якщо на долоню сів метелик — чекають успіху та фінансового благополуччя.

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