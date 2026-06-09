Какой церковный праздник 9 июня: самая счастливая приметы дня

9 июня по новому церковному календарю православные чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, одного из самых известных защитников христианского учения.

Приметы 9 июня. Фото: из открытых источников

Святителю Кириллу Александрийскому молятся о защите от недоброжелателей, укреплении веры, просят мудрости, терпения и душевных сил в период жизненных трудностей.

В народном календаре день называют Кириллов. Считается, что к этому времени лето окончательно вступает в свои права, а земля и природа наполняются особой силой. Наши предки старались больше времени проводить на свежем воздухе, наслаждаться теплом и благодарить за щедрость природы.

По традиции в этот день идут в лес за первой земляникой. С этой ягодой связана красивая легенда: согласно преданию, когда маленький Иисус Христос гулял по лесу, он пожалел скромное растение, на котором не было плодов, и поцеловал его. На месте поцелуя появились первые ароматные красные ягоды.

Земляникой, собранной в этот день, следует угостить родных и близких – это добрый знак. Также день считается благоприятным для сбора лекарственных трав.

Хорошо сегодня избавляться от вредных привычек, помириться с близкими, сделать доброе дело или начать важный этап в жизни.

В народных традициях Кириллова дня также существует несколько запретов: не рекомендуется рассказывать даже близким о своих планах и задумках — все может сорваться; не стоит ссориться, спорить и выяснять отношения — конфликт может надолго затянуться и принести неприятности; нельзя оставлять в доме грязную посуду – это к денежным потерям и беспорядку в делах.

И, наоборот — порядок в доме и опрятность помогают сохранить достаток, благополучие и внутреннюю гармонию.

Самая счастливая примета дня такая: если на ладонь сел мотылек — ждут удача и финансовое благополучие.

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