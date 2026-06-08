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Какой церковный праздник 8 июня: что нужно сделать в первый день Петрова поста

Согласно народным поверьям, в Федоров день не рекомендуется выяснять отношения и долго хранить обиды

8 июня 2026, 06:38
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Кравцев Сергей

8 июня 2025 года православные верующие чтят память великомученика Феодора Стратилата – святого, которого считают покровителем воинов и защитником в трудных жизненных обстоятельствах. В этот же день начинается Петров пост, посвященный святым апостолам Петру и Павлу.

Какой церковный праздник 8 июня: что нужно сделать в первый день Петрова поста

Приметы 8 июня. Фото: из открытых источников

К великомученику Феодору Стратилату верующие обращаются с молитвами о защите воинов, укреплении мужества, помощи в трудных обстоятельствах и избавлении от бед.

Поскольку в этот день начинается Петров пост, верующим стоит провести его в спокойном и духовном настрое. В первый день поста рекомендуется уделить время молитве, добрым делам и помощи ближним. Хорошо проявить милосердие, поддержать тех, кто в этом нуждается, и по возможности примириться с людьми, с которыми были разногласия.

В Федоров день также советуют умыться колодезной или родниковой водой либо набрать ее домой. По народным представлениям, она считается особенно чистой и "живой", поэтому умывание ею связывают с укреплением здоровья и сил.

С началом Петрова поста верующим советуют избегать шумных развлечений, чрезмерных застолий и уделять больше внимания духовной жизни. Пост напоминает не только об ограничениях в пище, но и о необходимости следить за своими словами и поступками.

Согласно народным поверьям, в Федоров день не рекомендуется выяснять отношения и долго хранить обиды — конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.

Также в старину старались не отказывать в просьбах о помощи и не проявлять равнодушия к чужим проблемам, считая это недобрым знаком.

Согласно народным поверьям, в Федоров день не рекомендуется выяснять отношения и долго хранить обиды — конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.

Также в старину старались не отказывать в просьбах о помощи и не проявлять равнодушия к чужим проблемам, считая это недобрым знаком.

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