Яке церковне свято 8 червня: що потрібно зробити в перший день Петрова посту

8 червня 2025 року православні віруючі вшановують пам'ять великомученика Феодора Стратилата – святого, якого вважають покровителем воїнів та захисником у важких життєвих обставинах. У цей же день починається Петрів піст, присвячений святим апостолам Петру та Павлу.

Прикмети 8 червня. Фото: із відкритих джерел

До великомученика Феодора Стратилата віруючі звертаються з молитвами про захист воїнів, зміцнення мужності, допомогу у важких обставинах та звільнення від бід.

Оскільки у цей день починається Петрів піст, віруючим варто провести його у спокійному та духовному настрої. Першого дня посту рекомендується приділити час молитві, добрим справам та допомоги ближнім. Добре проявити милосердя, підтримати тих, хто цього потребує, і по можливості примиритися з людьми, з якими були розбіжності.

У Федорів день також радять вмитися колодязною або джерельною водою або набрати її додому. За народними уявленнями, вона вважається особливо чистою і "живою", тому вмивання нею пов'язують із зміцненням здоров'я та сил.

З початком Петрова посту віруючим радять уникати галасливих розваг, надмірних застіль та приділяти більше уваги духовному життю. Піст нагадує не лише про обмеження в їжі, а й про необхідність стежити за своїми словами та вчинками.

Згідно з народними повір'ями, у Федорів день не рекомендується з'ясовувати стосунки та довго зберігати образи — конфлікт, що почався цього дня, може затягнутися надовго.

Також за старих часів намагалися не відмовляти в проханнях про допомогу і не виявляти байдужості до чужих проблем, вважаючи це недобрим знаком.

Згідно з народними повір'ями, у Федоров день не рекомендується з'ясовувати стосунки та довго зберігати образи — конфлікт, що розпочався цього дня, може затягтися надовго.

Також за старих часів намагалися не відмовляти в проханнях про допомогу і не виявляти байдужості до чужих проблем, вважаючи це недобрим знаком.

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