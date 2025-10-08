Яке церковне свято 8 жовтня: що сьогодні вважається великим гріхом

8 жовтня за новим церковним календарем Православна церква України згадує святу Пелагію Антіохійську. Вважається, що з цієї дати осінь повністю вступає у свої права, холод підсилюється, а господині перевіряють запаси на зиму.

Прикмети 8 жовтня. Фото: із відкритих джерел

До святої Пелагії віруючі звертаються з молитвами про спасіння душі та покаяння, просять допомогти тим, хто збився з праведного шляху – алко-, наркозалежним. Вірять також, що свята допомагає у важких хворобах, прийнятті складних рішень.

У народі день прозвали Палашки, Пелагії. До цього часу помітно холоднішає, тому зазвичай на Палашку дістають теплі речі, упорядковують їх. Відповідно до старої традиції, цього дня також господині заносять у льохи заготівлі, консервацію.

Церква, як і в інші дні, нагадує про неприпустимість сварок, образ, лихослів'я, заздрість, жадібність і засудження. Не можна відмовляти допомоги нужденним, особливо, якщо є можливість допомогти — це вважається великим гріхом.

У народі є свої заборони цього дня — сьогодні забороняється лінуватися і проводити день у неробстві — чекає злидні та холодна зима, а також не можна рубати старі дерева — той, хто порушить заборону, рік страждатиме від болю в кістках. Кажуть також, що Пелагея не любить порожніх розмов і пліток — на балакунів чекають невдачі і дрібні неприємності. Одягати рвані речі в цей день вважається поганою прикметою — можна до весни не позбутися клопоту та хвороб.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Прикмети дня можуть розповісти, якою буде погода у найближчі тижні та зима.

Якщо день видався тихий та ясний – така погода простоїть ще три тижні. Північний вітер – до холодної зими, південний – до м'якої, західний – до снігової. Хмари пливуть низько – чекай на швидкі морози.

