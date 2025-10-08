Какой церковный праздник 8 октября: что сегодня считается большим грехом

8 октября по новому церковному календарю Православная церковь Украины вспоминает святую Пелагию Антиохийскую. Считается, что с этой даты осень полностью вступает в свои права, холода усиливаются, а хозяйки проверяют запасы на зиму.

Приметы 8 октября. Фото: из открытых источников

К святой Пелагие верующие обращаются с молитвами о спасении души и покаянии, просят помочь тем, кто сбился с праведного пути — алко-, наркозависимым. Верят также, то святая помогает в тяжелых болезнях, принятии сложных решений.

В народе день прозвали Палашки, Пелагии. К этому времени заметно холодает, поэтому обычно на Палашку достают теплые вещи, приводят их в порядок. Согласно старой традиции, в этот день также хозяйки заносят в погреба заготовки, консервацию.

Церковь, как впрочем и в другие дни, напоминает о недопустимости ссор, обид, сквернословия, зависти, жадности и осуждения. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, особенно, если есть возможность помочь — это считается большим грехом.

В народе есть свои запреты этого дня — сегодня запрещается лениться и проводить день в безделье — ждет нищета и холодная зима, а также нельзя рубить старые деревья — тот, кто нарушит запрет, год будет страдать от болей в костях. Говорят также, что Пелагея не любит пустых разговоров и сплетен — болтунов ждут неудачи и мелкие неприятности. Надевать рваные вещи в этот день считается плохой приметой — можно до весны не избавиться от хлопот и болезней.

Издавна наши предки обращали внимание на погоду и природные явления в этот день. Приметы дня могут рассказать, какой будет погода в ближайшие недели и зима.

Если день выдался тихий и ясный – такая погода простоит еще три недели. Северный ветер – к холодной зиме, южный — к мягкой, западный — к снежной. Облака плывут низко – жди скорых морозов.

Читайте также на портале "Комментарии" - 7 октября Православная церковь Украины по новому стилю вспоминала святых мучеников Сергия и Вакха, пострадавших за веру в Христа. Стойкость и преданность Христу сделали Сергия и Вакха символами мужества, веры и духовного братства.