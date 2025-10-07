Какой церковный праздник 7 октября: что нужно сделать сегодня, чтобы привлечь удачу и здоровье

7 октября Православная церковь Украины по новому стилю вспоминает святых мучеников Сергия и Вакха, пострадавших за веру в Христа. Стойкость и преданность Христу сделали Сергия и Вакха символами мужества, веры и духовного братства.

Приметы 7 октября. Фото: из открытых источников

В эту дату по традиции верующие молятся святым Сергию и Вакху — просят у них сил, терпения и здоровья, чтобы благополучно пережить зиму.

По обычаю, с этого дня в старину начинали топить печи и говорили: "Сергей зиму начинает". Считается, что холода все ближе и ближе, ночи становятся длиннее, а воздух — все более свеж. Есть другие традиции и поверья. Говорят, чтобы привлечь удачу и здоровье, выходя из дома сегодня, нужно взять с собой что-то новое — хотя бы носовой платок.

Священнослужители в этот день, как и в любой другой, напоминает: нельзя поддаваться ссорам, зависти, унынию. Следует избегать лени, сквернословия, осуждения и не стоит отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе на Сергея Зимнего есть свои запреты. Не рекомендуется жаловаться на жизнь, сетовать на судьбу — вместе со словами можно "отдать" удачу и здоровье. Еще один запрет касается одежды: нельзя выходить из дома в старых вещах. Как уже говорили, нужно, чтобы хоть что-то было новое — это символ обновления и защиты от болезней.

Издавна считается, что с Сергея зима начинает напоминать о себе первыми заморозками. Приметы дня такие: на деревьях еще держится листва — морозов не будет раньше ноября. Если гром в этот день — к теплой и малоснежной зиме. На дубе много желудей — к мягкой зиме и урожайному лету. Рябины много — будут сильные морозы.

Считается, что если в ночь выпадет снег — то это уже "настоящий", а если выпадет днем — то скоро растает.

Читайте также на портале "Комментарии" — 6 октября по новому календарю Православной церкви в Украине чтили святого апостола Фому. В этот день вспоминают его жизнь и духовные уроки, а также народные обычаи и приметы, которые связаны с этой датой.



