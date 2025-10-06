Какой церковный праздник 6 октября: в чем нельзя отказывать в этот день

6 октября по новому календарю Православной церкви в Украине чтят святого апостола Фому. В этот день вспоминают его жизнь и духовные уроки, а также народные обычаи и приметы, которые связаны с этой датой.

Приметы 6 октября. Фото: из открытых источников

К апостолу Фоме верующие обращаются с молитвами о хорошем урожае, достатке в доме и просят благословения на работу.

В народе праздник называют Фомин день, Фома Неверующий. Считается, что святой покровительствует запасливым и бережливым хозяевам, поэтому в эту дату принято проверять, как подготовлено хозяйство к зиме, хватит ли запасов, а также выбрасывать все старое и ненужное. Тот, кто сегодня трудолюбив и бережлив — тот зиму переживет в сытости и тепле.

Одна из традиций на Фому – выпечка домашнего хлеба или каравая. Считается, что первую горбушку нужно отдать больным или слабым — верят, что она обладает целебной силой. Также домашний свежевыпеченный хлеб следует попробовать всем членам семьи, чтобы дом был полон добра и здоровья.

Сегодня, по народным поверьям, также удачное время для покупок и полезных приобретений — все купленное прослужит долго.

Церковь в этот день, как и в любой другой, не одобряет гнева, ссор, зависти и осуждения. Следует избегать праздности, сплетен и лжи, нельзя обижать людей и животных.

Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя отказывать в хлебе и помощи нуждающимся — отказ может обернуться бедностью и лишениями для самого хозяина. Хлеб в этот день символизирует щедрость и Божью благодать, поэтому нужно постараться поделиться хлебом.

Не принято переедать, хвастаться достатком, а также лениться – иначе зима будет тяжелой и безуспешной. Фомин день любит труд и тишину.

В Фомин день внимательно наблюдают за природой – как она поведет себя, такой и вся зима будет. Если день выдался безветренный — к скорому похолоданию. Дым стелется по земле — будет ненастье и сырость. Бурьян стоит очень высокий — зимой будет много снега. Грибов в лесу мало — к суровой зиме. Закат красного цвета — к резкой перемене погоды и ветрам.

