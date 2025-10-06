Яке церковне свято 6 жовтня: у чому не можна відмовляти цього дня

6 жовтня за новим календарем Православної церкви в Україні вшановують святого апостола Фому. Цього дня згадують його життя та духовні уроки, а також народні звичаї та прикмети, пов'язані з цією датою.

До апостола Хоми віруючі звертаються з молитвами про гарний урожай, достаток у домі та просять благословення на роботу.

У народі свято називають Хомин день, Хома Невіруючий. Вважається, що святий опікується запасливими та ощадливими господарями, тому в цю дату прийнято перевіряти, як підготовлено господарство до зими, чи вистачить запасів, а також викидати все старе і непотрібне. Той, хто сьогодні працьовитий і бережливий — той зиму переживе у ситості та теплі.

Одна з традицій на Хому – випічка домашнього хліба чи короваю. Вважається, що перший окраєць потрібно віддати хворим або слабким — вірять, що він має цілющу силу. Також домашній свіжоспечений хліб слід спробувати всім членам сім'ї, щоб будинок був сповнений добра і здоров'я.

Сьогодні, за народними повір'ями, також вдалий час для покупок та корисних придбань – все куплене прослужить довго.

Церква в цей день, як і в будь-який інший, не схвалює гніву, сварок, заздрості та засудження. Слід уникати ледарства, пліток та брехні, не можна ображати людей та тварин.

Згідно з народними прикметами, сьогодні в жодному разі не можна відмовляти в хлібі та допомоги нужденним — відмова може обернутися бідністю та позбавленнями для самого господаря. Хліб у цей день символізує щедрість та Божу благодать, тож треба постаратися поділитися хлібом.

Не прийнято переїдати, хвалитися достатком, а також лінуватися – інакше зима буде важка і безуспішна. Хомин день любить працю та тишу.

У Хомин день уважно спостерігають за природою – як вона поведеться, такою і вся зима буде. Якщо день видався безвітряним — до швидкого похолодання. Дим стелиться землею — буде негода і вогкість. Бур'ян стоїть дуже високий – узимку буде багато снігу. Грибів у лісі мало – до суворої зими. Захід сонця червоного кольору — до різкої зміни погоди та вітрів.

