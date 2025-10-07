Яке церковне свято 7 жовтня: що потрібно зробити сьогодні, щоб залучити удачу та здоров'я

7 жовтня Православна церква України за новим стилем згадує святих мучеників Сергія та Вакха, які постраждали за віру в Христа. Стійкість і відданість Христу зробили Сергія та Вакха символами мужності, віри та духовного братства.

Прикмети 7 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У цю дату за традицією віруючі моляться святим Сергію та Вакху – просять у них сил, терпіння та здоров'я, щоб благополучно пережити зиму.

За звичаєм, із цього дня за старих часів починали топити печі і говорили: "Сергій зиму починає". Вважається, що холоди все ближче і ближче, ночі стають довшими, а повітря — все свіжішим. Є інші традиції та повір'я. Кажуть, щоб залучити удачу та здоров'я, виходячи з дому сьогодні, треба взяти з собою щось нове – хоча б хустку.

Священнослужителі цього дня, як і будь-якого іншого, нагадує: не можна піддаватися сваркам, заздрості, зневірі. Слід уникати лінощів, лихослів'я, засудження і не варто відмовляти тим, хто просить про допомогу.

У народі на Сергія Зимового є свої заборони. Не рекомендується скаржитися на життя, нарікати на долю — разом зі словами можна "віддати" удачу та здоров'я. Ще одна заборона стосується одягу: не можна виходити з дому у старих речах. Як уже казали, потрібно, щоб хоч щось було нове – це символ оновлення та захисту від хвороб.

Здавна вважається, що із Сергія зима починає нагадувати про себе першими заморозками. Прикмети дня такі: на деревах ще тримається листя — морозів не буде до листопада. Якщо грім у цей день — до теплої та малосніжної зими. На дубі багато жолудів — до м'якої зими та врожайного літа. Горобини багато – будуть сильні морози.

Вважається, що якщо в ніч випаде сніг, то це вже "справжній", а якщо випаде вдень — то скоро розтане.

