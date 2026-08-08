Яке церковне свято 8 серпня: що потрібно зробити, щоб справдилося бажання

8 серпня у церковному календарі присвячено пам'яті святителя Мирона Критського та преподобного Григорія Печерського. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде погодною, то цей день називали "Мироном Вітрогоном".

Прикмети 8 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Мирон Вітрогон, тому що в цей час часто дмуть сильні вітри. За повір’ями, вітер має особливу силу і може принести удачу, здоров’я та благополуччя. У давнину вірили, що, якщо вийти на відкрите місце і попросити вітер забрати тривоги, погані думки або виконати заповітне бажання, він може допомогти.

За традицією 8 серпня вирушають у ліс за грибами та ягодами, особливо за ожиною. З ягід наші пращури варили варення, готували киселі та настоянки, а листя сушили і додавали в чай, як засіб від застуди та для зміцнення організму.

Цей день також вважають сприятливим для городньо-польових робіт: продовжують жнива, збирають урожай та сіють озимі культури, сподіваючись на добрий урожай наступного року.

За народними повір'ями 8 серпня не варто: скаржитися на життя та долю – вважається, що вітер може повернути весь негатив назад; сваритися та з'ясовувати стосунки з близькими – конфлікт ризикує затягнутися надовго; брати гроші чи чужі речі, знайдені на перехресті, — разом із ними можна викликати чужі біди; довго виглядати в дзеркало — за повір'ями, це може позбавити краси та удачі; шити, ремонтувати одяг та займатися рукоділлям — кажуть, так можна "зашити" своє щастя; влаштовувати галасливі застілля з алкоголем та надмірно веселитися.

Також цього дня не рекомендують перевантажувати себе домашніми справами. За старих часів вірили, що разом зі сміттям або водою після прибирання можна "вимости" з дому достаток, мир і благополуччя.

Прикмети цього дня говорять про таке: якою буде погода 8 серпня — такою буде і січень. Після сильного вітру настало затишшя — вересень буде теплим і сонячним. Зранку в цей день очікується дощ. Ранковий іній на траві – до багатого врожаю наступного року. На горобині багато ягід — перші заморозки прийдуть рано. Почався листопад – осінь вже зовсім близько. Опівдні вода в річці чи озері залишається гладкою, без брижі — осінь та зима будуть м'якими. У лісі багато мухоморів – наступного року грибів буде мало.

Якщо 8 серпня спека, то бабине літо буде довгим і теплим.

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