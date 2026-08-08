Какой церковный праздник 8 августа: что нужно сделать, чтобы исполнилось желание

8 августа в церковном календаре посвящено памяти святителя Мирона Критского и преподобного Григория Печерского. В народе этот день называют Мироном Ветрогоном и связывают с ним множество традиций, запретов и погодных примет.

Приметы 8 августа. Фото: из открытых источников

В народе этот день называют Мирон Ветрогон, потому что в это время часто дуют сильные ветры. По поверьям, ветер обладает особой силой и может принести удачу, здоровье и благополучие. В старину верили, что, если выйти на открытое место и попросить ветер унести тревоги, плохие мысли или исполнить заветное желание, он может помочь.

По традиции 8 августа отправляются в лес за грибами и ягодами, особенно за ежевикой. Из ягод наши предки варили варенье, готовили кисели и настойки, а листья сушили и добавляли в чай, как средство от простуды и для укрепления организма.

Этот день также считают благоприятным для огородно-полевых работ: продолжают жатву, собирают урожай и сеют озимые культуры, надеясь на хороший урожай в следующем году.

По народным поверьям 8 августа не стоит: жаловаться на жизнь и судьбу — считается, что ветер может вернуть весь негатив обратно; ссориться и выяснять отношения с близкими — конфликт рискует затянуться надолго; брать деньги или чужие вещи, найденные на перекрестке, — вместе с ними можно навлечь чужие беды; долго смотреться в зеркало — по поверьям, это может лишить красоты и удачи; шить, ремонтировать одежду и заниматься рукоделием — говорят, так можно "зашить" свое счастье; устраивать шумные застолья с алкоголем и чрезмерно веселиться.

Также в этот день не советуют перегружать себя домашними делами. В старину верили, что вместе с мусором или водой после уборки можно "вымести" из дома достаток, мир и благополучие.

Приметы этого дня говорят о таком: какой будет погода 8 августа — таким ожидается и январь. После сильного ветра наступило затишье — сентябрь будет теплым и солнечным. Дождь в этот день — ненастная погода сохранится до самого бабьего лета. Утренний иней на траве — к богатому урожаю в следующем году. На рябине много ягод — первые заморозки придут рано. Начался листопад — осень уже совсем близко. В полдень вода в реке или озере остается гладкой, без ряби — осень и зима будут мягкими. В лесу много мухоморов — в следующем году грибов будет мало.

Если 8 августа стоит жара, то бабье лето будет долгим и теплым.

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