Какой церковный праздник 7 августа: что в этот день обещает хозяевам дома счастье и достаток

Каждый день церковного календаря связан с памятью святых, а многие даты имеют свои народные традиции. 7 августа православные в Украине вспоминают преподобных Пимена Многоболезненного и Пимена Постника, а в народе день имеет приметы, связанные с погодой и будущим урожаем.

Приметы 7 августа. Фото: из открытых источников

В народе день называют Марины-Пимены, Малинник или Марины-Малины. К этому времени завершают сбор малины, начинают сеять озимые и провожают аистов, которые собираются в теплые края.

По традиции хозяйки пекут пироги с малиной и угощают ими родных, соседей или нуждающихся, а часть выпечки относят в храм. Также в этот день принято помогать больным, нуждающимся и делать добрые дела — можно подать милостыню, сделать пожертвование на благотворительность или помочь продуктами, одеждой либо другими необходимыми вещами. Считается, что такая помощь приносит в дом благополучие и Божье благословение.

Особым почетом пользуются аисты – их считают символом семейного счастья, материнства и домашнего уюта. По поверьям, если аист свил гнездо рядом с домом, его хозяев ждут счастье и достаток. Незамужние девушки верят, что увидеть летящего аиста — к скорой свадьбе, а женщины, мечтающие о ребенке, стараются съесть в этот день малиновый пирог и яичницу.

По приметам 7 августа не стоит принимать поспешные решения — считается, что они могут обернуться ошибками. Женщинам советуют отказаться от тяжелой работы и посвятить день отдыху и семье.

Особый запрет связан с аистами: этих птиц нельзя пугать, прогонять или причинять им вред. В народе верят, что аисты оберегают дом и семейное счастье, поэтому обидеть их — к бедам и несчастьям.

Сны в ночь на 7 августа считаются вещими и могут подсказать решение важной проблемы или ответ на давно волнующий вопрос.

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