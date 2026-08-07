Яке церковне свято 7 серпня: що цього дня обіцяє господарям дома щастя та достаток

Щодня церковний календар пов'язаний з пам'яттю святих, а багато дат мають свої народні традиції. 7 серпня православні в Україні згадують преподобних Пимена Багатоболісного та Пимена Постника, а у народі день має прикмети, пов'язані з погодою та майбутнім урожаєм.

Прикмети 7 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Марини-Пімени, Малинник або Марини-Маліни. До цього часу завершують збирання малини, починають сіяти озимі та проводжають лелек, які збираються у теплі краї.

За традицією господині печуть пироги з малиною та пригощають ними рідних, сусідів чи нужденних, а частину випічки відносять до храму. Також у цей день прийнято допомагати хворим, нужденним та робити добрі справи — можна подати милостиню, зробити пожертву на благодійність чи допомогти продуктами, одягом чи іншими необхідними речами. Вважається, що така допомога приносить у дім благополуччя та Боже благословення.

Особливою пошаною користуються лелеки – їх вважають символом сімейного щастя, материнства та домашнього затишку. За повір'ями, якщо лелека звила гніздо поряд з будинком, на його господарів чекають щастя і достаток. Незаміжні дівчата вірять, що побачити лелека — до швидкого весілля, а жінки, які мріють про дитину, намагаються з'їсти в цей день малиновий пиріг і яєчню.

За прикметами 7 серпня не варто приймати поспішні рішення — вважається, що вони можуть спричинити помилки. Жінкам радять відмовитися від важкої роботи та присвятити день відпочинку та сім'ї.

Особлива заборона пов'язана з лелеками: цих птахів не можна лякати, проганяти чи завдавати їм шкоди. У народі вірять, що лелеки оберігають будинок та сімейне щастя, тому образити їх – до бід та нещасть.

Сни в ніч на 7 серпня вважаються віщими і можуть підказати вирішення важливої проблеми або відповідь на питання, яке давно хвилює.

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