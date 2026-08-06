Какая примета в Яблочный Спас обещает счастье

6 августа по новому церковному календарю православные отмечают Преображение Господне – один из главных праздников церковного года. В народе этот день называют Яблочным Спасом и связывают с особыми традициями.

Яблочный Спас. Фото: из открытых источников

В народе праздник известен как Яблочный Спас.

В этот день в храмах совершают праздничные богослужения, а после литургии освящают плоды нового урожая — чаще всего яблоки, но также груши, виноград и другие созревшие фрукты. Если нет возможности принести плоды в церковь, можно просто прийти на богослужение и помолиться.

Поскольку продолжается Успенский пост, на праздничный стол готовят постные блюда, яблочную выпечку, варенье и компоты. В этот день постящимся разрешается рыба. Освященными плодами принято угощать родных, соседей и нуждающихся — считается, что любое доброе дело, совершенное в праздник, имеет особую ценность.

По народной традиции в Яблочный Спас загадывают желание и съедают освященное яблоко с добрыми мыслями и благодарностью. Считается, что такой обычай может привлечь счастливые перемены в жизнь.

Поскольку праздник приходится на время Успенского поста, верующие продолжают соблюдать его ограничения, однако в честь Преображения разрешается есть рыбу.

В народной традиции в этот день стараются не заниматься тяжелой физической работой, не работают в поле и огороде, откладывают уборку, ремонт, шитье и другие домашние дела, посвящая праздник молитве, посещению храма и общению с близкими. Также принято воздерживаться от шумных застолий и злоупотребления алкоголем.

Сегодня говорят, что Второй Спас показывает, каким окажется январь. Считается, что именно после этого праздника лето начинает уступать место осени: ночи становятся прохладнее, в народе недаром говорят: "Пришел Спас — держи рукавички про запас".

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