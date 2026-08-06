Яка прикмета у Яблучний Спас обіцяє щастя

6 серпня за новим церковним календарем православні відзначають Преображення Господнє – одне з головних свят церковного року. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде ясна.

Яблучний Спас. Фото: з відкритих джерел

У народі свято відоме як Яблучний Спас.

Цього дня в храмах відправляють святкові богослужіння, а після літургії освячують плоди нового врожаю — найчастіше яблука, але також груші, виноград та інші дозрілі фрукти. Якщо немає можливості принести плоди до церкви, можна просто прийти на богослужіння і помолитися.

Оскільки триває Успенський піст, на святковий стіл готують пісні страви, яблучну випічку, варення та узвари. Цього дня поститься дозволяється риба. Освяченими плодами прийнято пригощати рідних, сусідів та нужденних – вважається, що будь-яка добра справа, вчинена у свято, має особливу цінність.

За народною традицією в Яблучний Спас загадують бажання та з'їдають освячене яблуко з добрими думками та вдячністю. Вважається, що такий звичай може залучити щасливі зміни у життя.

Оскільки свято припадає на час Успенського посту, віруючі продовжують дотримуватись його обмежень, проте на честь Преображення дозволяється їсти рибу.

У народній традиції цього дня намагаються не займатися важкою фізичною роботою, не працюють у полі та городі, відкладають прибирання, ремонт, шиття та інші домашні справи, присвячуючи свято молитві, відвідування храму та спілкування з близькими. Також прийнято утримуватися від галасливих застіль та зловживання алкоголем.

Сьогодні кажуть, що Другий Спас показує, яким виявиться січень. Вважається, що саме після цього свята літо починає поступатися місцем осені: ночі стають прохолоднішими, у народі недарма кажуть: "Прийшов Спас — тримай рукавички про запас".

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