Какой церковный праздник 5 августа: простое действие, чтобы не болеть

5 августа по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают мученика Евсигния Антиохийского. Также в этот день – предпразднство Преображения Господня, одного из самых почитаемых праздников в православии.

Приметы 5 августа. Фото: из открытых источников

В народном календаре этот день называют Евстигнеевым или Луковым.

Главным символом праздника считается лук. По традиции его едят сырым с хлебом, солью и квасом — в старину верили, что это укрепляет здоровье и придает сил. Связки лука развешивают в доме, считая, что они помогают очистить воздух. Существует и такая примета: если поделиться с соседями первым урожаем лука, то можно избавиться от болезней, особенно связанных со спиной.

Также в этот день завершают последние приготовления к Преображению Господню, которое в народе называют Яблочный Спас. Хозяйки готовят постные блюда и выпечку с яблоками, а также собирают корзины с новым урожаем фруктов, медом и другими плодами, чтобы на следующий день освятить их в церкви.

5 августа, как и в любой другой день, Церковь призывает избегать сквернословия, ссор, зависти, жадности, мести и уныния. Также не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. В это время продолжается Успенский пост, поэтому верующие соблюдают его ограничения и уделяют больше времени молитве и добрым делам.

В народе в Луков день стараются не шуметь и не разговаривать без необходимости во время работы в поле или на огороде — лишние разговоры могут навлечь неудачу и плохой урожай.

В народе верят, что природа в этот день может подсказать, какой будет погода в ближайшее время и чего ждать зимой: лягушки громко квакают — скоро потеплеет; вода в реке пенится — через два дня пойдет дождь; далекое эхо предвещает солнечную погоду, а близкое — дождливую; пиявки всплывают на поверхность воды, а дождевые черви выползают из земли — к скорому дождю.

Также считается, что какая погода стоит 5 августа, таким будет и декабрь.

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