Яке церковне свято 5 серпня: проста дія, щоб не хворіти

5 серпня за новим церковним календарем православні в Україні згадують мученика Євсігнія Антіохійського. Також у цей день – передсвята Преображення Господнього, одного з найшанованіших свят у православ'ї.

Прикмети 5 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі цей день називають Євстигнів або Луків.

Головним символом свята вважається цибуля. За традицією її їдять сирою з хлібом, сіллю та квасом — у давнину вірили, що це зміцнює здоров’я та додає сил. Пучки цибулі розвішують у будинку, вважаючи, що вони допомагають очистити повітря. Існує й така прикмета: якщо поділитися з сусідами першим урожаєм цибулі, то можна позбутися хвороб, особливо пов’язаних зі спиною.

Також у цей день завершують останні приготування до Преображення Господнього, яке у народі називають Яблучним Спасом. Господині готують пісні страви та випічку з яблуками, а також збирають кошики з новим урожаєм фруктів, медом та іншими плодами, щоб наступного дня освятити їх у церкві.

5 серпня, як і будь-якого іншого дня, Церква закликає уникати лихослів'я, сварок, заздрощів, жадібності, помсти та зневіри. Також не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. У цей час триває Успенський піст, тому віруючі дотримуються його обмежень і приділяють більше часу молитві та добрим справам.

У народі в Луків день намагаються не шуміти і не розмовляти без необхідності під час роботи в полі чи на городі — зайві розмови можуть спричинити невдачу та поганий урожай.

У народі вірять, що природа в цей день може підказати, якою буде погода найближчим часом і на що чекати взимку: жаби голосно квакають — скоро потеплішає; вода в річці піниться — за два дні піде дощ; далека луна віщує сонячну погоду, а близька — дощову; п'явки виринають на поверхню води, а дощові черв'яки виповзають із землі — до швидкого дощу.

Також вважається, що якась погода стоїть 5 серпня, таким буде і грудень.

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