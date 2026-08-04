Церковный праздник 4 августа: строгий запрет дня, связанный с деньгами

4 августа по новому церковному календарю чтят память преподобномученицы Евдокии Римляныни — святой, которая сохранила непоколебимую веру даже перед лицом мученической смерти.

Приметы 4 августа. Фото: из открытых источников

В народном календаре день памяти святой Евдокии называют Авдотья Малиновка, Огуречница или Сеногнойка. Каждое из этих названий связано с августовскими заботами.

На Авдотью Малиновку продолжают собирать малину — из ягод варят варенье, сушат ее для чая. Богатый урожай этих ягод, по примете, обещает хороший урожай зерновых в следующем году.

Название Огуречница напоминает о том, что в этот день стараются закончить сбор огурцов, а также чеснока и лука. По народным поверьям, после Авдотьи огурцы начинают горчить и теряют вкус, а чеснок уже не такой ароматный и полезный. Поэтому хозяйки спешат сделать заготовки на зиму.

Третье название праздника — Сеногнойка — связано с частыми августовскими дождями. Считается, что сырость быстро портит сено, поэтому его стараются как можно скорее убрать с полей под навес.

В этот день также принято ходить в гости, угощать родных пирогами, свежими ягодами и фруктами.

В народе с днем Авдотьи Малиновки связано несколько запретов. Считается, что не стоит брать или давать деньги в долг, иначе это может привести к финансовым трудностям. Также не советуют совершать крупные покупки, продавать имущество или заключать важные сделки, чтобы не стать жертвой обмана и не понести убытки.

По поверьям, в этот день нельзя отдавать или продавать комнатные растения — вместе с ними можно лишиться семейного благополучия, любви и удачи. Еще одна примета советует не надевать одежду черного цвета, чтобы не навлечь неудачи и не отпугнуть достаток.

Кроме того, в народе считали, что в этот день нельзя шуметь у рек, озер и других водоемов, мусорить или проявлять к ним неуважение.

Главная примета дня гласит: какая погода стоит 4 августа, таким будет и ноябрь.

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