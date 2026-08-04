Церковне свято 4 серпня: сувора заборона дня, пов'язана з грошима

4 серпня за новим церковним календарем вшановують пам'ять преподобномучениці Євдокії Римлянині — святої, яка зберегла непохитну віру навіть перед мученицькою смертю.

Прикмети 4 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі день пам'яті святої Євдокії називають Явдоха Малинівка, Огірочниця або Сіногнійка. Кожна з цих назв пов'язана з серпневими клопотами.

На Явдоху Малинівку продовжують збирати малину — з ягід варять варення, сушать її для чаю. Багатий урожай цих ягід, за прикметою, обіцяє хороший урожай зернових наступного року.

Назва Огірочниця нагадує про те, що цього дня намагаються закінчити збір огірків, а також часнику та цибулі. За народними повір’ями, після Явдохи огірки починають гірчити й втрачають смак, а часник уже не такий ароматний і корисний. Тому господині поспішають зробити заготовки на зиму.

Третя назва свята — Сіногнійка — пов’язана з частими серпневими дощами. Вважається, що вогкість швидко псує сіно, тому його намагаються якомога швидше прибрати з полів під навіс.

У цей день також заведено ходити в гості, пригощати рідних пирогами, свіжими ягодами та фруктами.

У народі з днем Явдохи пов’язано кілька заборон. Вважається, що не варто брати або давати гроші в борг, інакше це може призвести до фінансових труднощів. Також не радять робити великі покупки, продавати майно або укладати важливі угоди, щоб не стати жертвою обману й не зазнати збитків.

За повір'ями, цього дня не можна віддавати або продавати кімнатні рослини — разом з ними можна позбутися сімейного благополуччя, кохання та удачі. Ще одна прикмета радить не одягати одяг чорного кольору, щоб не спричинити невдачі і не злякати достаток.

Крім того, у народі вважали, що у цей день не можна шуміти біля річок, озер та інших водойм, смітити або виявляти до них неповагу.

Головна прикмета дня каже: яка погода 4 серпня, таким буде і листопад.

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