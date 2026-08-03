Какой церковный праздник 3 августа: что нужно сделать, чтобы деньги всегда были в доме

3 августа по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста.

Приметы 3 августа. Фото: из открытых источников

В народной традиции с этим днем связывают связывают множество примет о погоде, а также традиции, которые, по поверьям, помогают сохранить мир, достаток и удачу в доме.

День 3 августа в народе прозвали Исаакий Малинник — к этому времени созревают поздние сорта малины. По приметам 3 августа считается удачным днем для новых начинаний, поездок и встреч с родными. Тем, кто работает в саду или огороде, сулят хороший урожай в следующем году.

Церковь 3 августа призывает отказаться от злобы, зависти, жадности, сквернословия, сплетен и ссор. Не следует обижать окружающих и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Успенский пост, поэтому верующие, соблюдающие его, воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы.

По народным поверьям, в этот день не стоит устраивать генеральную уборку, подметать пол и выносить мусор — можно "вымести" из дома достаток, удачу и семейное благополучие. При этом безделье также не приветствуется – это сулит денежные трудности и неудачи.

По народным приметам 3 августа судят о том, какой будет осень, зима и погода в ближайшие недели. Если дождь с самого утра — к затяжному ненастью. Сильный ветер с дождем — к сырой и холодной осени. Южный ветер — зима будет снежной. Домашние птицы начали линять — скоро придут заморозки.

По погоде 3 августа можно также определить, каким будет октябрь.

По новому церковному календарю 3 августа именины отмечает Соломия.

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают сильным характером, решительностью и настойчивостью. Они не боятся перемен, умеют добиваться поставленных целей и ценят искренность в отношениях. В то же время такие люди отличаются энергичностью, самостоятельностью и готовностью прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

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