Яке церковне свято 3 серпня: що треба зробити, щоб гроші завжди були у домі

3 серпня за новим церковним календарем в Україні православні згадують преподобних Ісаакія Сповідника, Далмата та Фавста.

Прикмети 3 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народній традиції з цим днем пов'язують багато прикмет про погоду, а також традиції, які, за повір'ями, допомагають зберегти мир, достаток і удачу в будинку.

День 3 серпня в народі прозвали Ісаакій Малинник — до цього часу дозрівають пізні сорти малини. За прикметами 3 серпня вважається вдалим днем для нових починань, поїздок і зустрічей з рідними. Тим, хто працює в саду чи на городі, обіцяють гарний урожай наступного року.

Церква 3 серпня закликає відмовитися від злості, заздрості, жадібності, лихослів'я, пліток та сварок. Не слід ображати оточуючих і відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Триває Успенський піст, тому віруючі, які його дотримуються, утримуються від м'яса, молочних продуктів, яєць і риби.

За народними повір'ями, у цей день не варто влаштовувати генеральне прибирання, підмітати підлогу та виносити сміття — можна "вимости" з дому достаток, удачу та сімейний благополуччя. При цьому неробство також не вітається – це обіцяє фінансові проблеми та невдачі.

За народними прикметами 3 серпня судять про те, якою буде осінь, зима та погода найближчими тижнями. Якщо дощ із самого ранку — до затяжної негоди. Сильний вітер із дощем — до сирої та холодної осені. Південний вітер – зима буде сніговою. Домашні птахи почали линяти — незабаром прийдуть заморозки.

За погодою 3 серпня також можна визначити, яким буде жовтень.

За новим церковним календарем 3 серпня іменини відзначає Соломія.

Вважається, що люди, народжені в цей день, мають сильний характер, рішучість і наполегливість. Вони не бояться змін, вміють добиватися поставленої мети і цінують щирість у відносинах. У той же час такі люди відрізняються енергійністю, самостійністю та готовністю прийти на допомогу тим, хто її потребує.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято 2 серпня: три суворі заборони цього дня.