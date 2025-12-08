Яке церковне свято 8 грудня: що вважається поганою прикметою дня і обіцяє бідність

8 грудня за новим церковним календарем в Україні згадують святу Анфісу Римську – праведницю, яку вважають прикладом стійкості та чистоти віри.

Прикмети 8 грудня. Фото: з відкритих джерел

До святої Анфіси Римської віруючі звертаються з молитвами та проханнями дати терпіння та сил протистояти злу, допомогти у сімейних справах та вихованні дітей.

У народі день називають Анфіса-рукодільниця — згідно зі старовинними традиціями, 8 грудня присвячували рукоділлю. Цього дня добре сідати за шиття, вишивання, в'язання. Крім цього, обов'язковим вважається наведення ладу в домі — в народі вірять, що якщо не прибратися в цей день, то дрібні проблеми і невдачі можуть переслідувати весь наступний рік.

У церковне свято 8 грудня, як і будь-якого іншого дня, слід уникати лихослів'я, сварок, злості та заздрощів. Церква не схвалює лінь і відмову у допомозі, оскільки байдужість може обернутися проблемами і духовними, і матеріальними.

Згідно з народними прикметами, 8 грудня не слід ходити неохайним, у брудному чи рваному одязі — весь рік пройде у злиднях і неприємностях. Поганою прикметою дня вважається залишати незавершеними важливі справи, особливо пов'язані з боргами.

За спостереженнями предків, дата може передбачити погоду. Якщо випало багато снігу, рік буде врожайним. Завірюха та сильний снігопад – до дощів влітку. Ясна та тиха погода – зима буде спокійною.

Спостерігають і за синочками: якщо птахи співають із самого ранку — до нічних морозів, а якщо ховаються під дахом — чекай хуртовину.

