Какой церковный праздник 8 декабря: что считается плохой приметой дня и сулит бедность

8 декабря по новому церковному календарю в Украине вспоминают святую Анфису Римскую – праведницу, которую считают примером стойкости и чистоты веры.

К святой Анфисе Римской верующие обращаются с молитвами и просьбами дать терпения и сил противостоять злу, помочь в семейных делах и воспитании детей.

В народе день называют Анфиса-рукодельница — согласно старинным традициям, 8 декабря посвящали рукоделию. В этот день хорошо садиться за шитье, вышивание, вязание. Кроме этого, обязательным считается наведение порядка в доме. В народе верят, что если не убраться в этот день, то мелкие проблемы и неудачи могут преследовать весь следующий год.

В церковный праздник 8 декабря, как и в любой другой день, следует избегать сквернословия, ссор, злости и зависти. Церковь не одобряет лень и отказ в помощи, так как равнодушие может обернуться проблемами и духовными, и материальными.

Согласно народным приметам, 8 декабря не следует ходить неопрятным, в грязной или рваной одежде — весь год пройдет в нужде и неприятностях. Плохой приметой дня считается оставлять незавершенными важные дела, особенно связанные с долгами.

По наблюдениям предков, дата может предсказать и погоду. Если выпало много снега — год будет урожайным. Вьюга и сильный снегопад — к дождям летом. Ясная и тихая погода — зима будет спокойной.

Наблюдают и за синичками: если птицы поют с самого утра — к ночным морозам, а если прячутся под крышей — жди метель.

