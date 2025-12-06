День "второго после Бога заступника": что обязательно нужно сделать в праздник Николая Чудотворца

6 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день одного из самых почитаемых святых – святителя Николая. Эта дата с давних времен окружена особым уважением, традициями и приметами, а также имеет свои запреты.

День Николая Чудотворца. Фото: из открытых источников

К Николаю Чудотворцу верующие обращаются с самыми разными просьбами: молят исцелить от болезней, послать удачу в делах, финансовой стабильности, защиту в пути, просят удачного брака, легких родов и счастья для детей. Николая почитают как покровителя путешественников, моряков, детей и тех, кто оказался в несправедливых обстоятельствах. Считается, что святитель слышит каждого, кто молится искренне.

В народе святого называют "вторым после Бога заступником" и верят, что именно в это время он спускается с небес, чтобы пройтись по земле. Сам праздник так и называют — Николая, или Никола Зимний. Считается, что святой защищает дома от стужи, покровительствует животным, пчеловодству и земледелию

В народной традиции праздник отмечают очень широко: пекут хлеб, пироги, часть угощений раздают нуждающимся.

Что еще нужно сделать на Николая: угощать детей сладостями; дарить подарки друг другу — щедрость воздастся; отдавать долги — чтобы получить благословение; незамужним девушкам — заказать молебен о счастливом замужестве.

День считается временем примирения. Церковь в это праздник, как и в другой день, напоминает: недопустимы сквернословие, ругань, ссоры, сплетни, а также жадность, зависть, лень и отчаяние. Категорически запрещено обижать детей, стариков и невинных, отказывать в помощи или милостыне.

По народным приметам сегодня нельзя грустить — хандра притянет сильные морозы, и наказывать и ругать детей. Под запретом — уборка, рукоделие, так как можно отвадить удачу из дома. Нельзя ни брать, ни давать деньги в долг — напротив, все ранее взятые обязательства нужно исполнить, тогда весь год не будет проблем.

