День "другого після Бога заступника": що обов'язково потрібно зробити на свято Миколи Чудотворця

6 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначають день одного з найшанованіших святих – святителя Миколая. Ця дата з давніх-давен оточена особливою повагою, традиціями та прикметами, а також має свої заборони.

День Миколи Чудотворця. Фото: з відкритих джерел

До Миколи Чудотворця віруючі звертаються з різними проханнями: благають зцілити від хвороб, послати удачу у справах, фінансову стабільність, захист у дорозі, просять вдалого шлюбу, легких пологів та щастя для дітей. Миколу шанують як покровителя мандрівників, моряків, дітей та тих, хто опинився у несправедливих обставинах. Вважається, що святитель чує кожного, хто щиро молиться.

У народі святого називають "другим після Бога заступником" і вірять, що саме в цей час він спускається з неба, щоб пройтися землею. Саме свято так і називають – Миколи, або Миколи Зимового. Вважається, що святий захищає вдома від холоду, опікується тваринами, бджільництвом та землеробством.

У народній традиції свято відзначають дуже широко: печуть хліб, пироги, частину частування роздають нужденним.

Що ще треба зробити на Миколу: пригощати дітей солодощами; дарувати подарунки один одному – щедрість віддасться; віддавати борги – щоб отримати благословення; незаміжнім дівчатам – замовити молебень про щасливе заміжжя.

День вважається часом примирення. Церква в це свято, як і в інший день, нагадує: неприпустимі лихослів'я, лайка, сварки, плітки, а також жадібність, заздрість, лінь і розпач. Категорично заборонено ображати дітей, старих та невинних, відмовляти у допомозі чи милостині.

За народними прикметами сьогодні не можна сумувати — нудьга притягне сильні морози, і карати та лаяти дітей. Під забороною — прибирання, рукоділля, тому що можна відвадити удачу з дому. Не можна ні брати, ні давати гроші в борг — навпаки, всі раніше взяті зобов'язання потрібно виконати, тоді весь рік не буде проблем.

