Какой церковный праздник 5 декабря: примета дня, чтобы прогнать беды и привлечь деньги

5 декабря по новому церковному календарю в Украине вспоминают Савву Освященного – святого, которого почитают как покровителя дома и достатка.

Приметы 5 декабря. Фото: из открытых источников

К преподобному Савве Освященному верующие обращаются с молитвами о мире в семье, крепком браке, исцелении близких, благополучии в делах, просят даровать детей.

В народе день прозвали Саввы, Саввин день. Он входит в череду зимних праздников под народным названием "Варки, Савки, Николая". День считают благоприятным для сватовства — говорят, что союз будет счастливым и прочным. Связана с этим праздником и особая примета: считается, что если сегодня положить под подушку монету, то в доме будет достаток, а финансовые проблемы обойдут его стороной.

В церковный праздник 5 декабря, как и в любой другой день, следует избегать сквернословия, ссор, зависти, лени, осуждения и отказа в помощи. Тем, кто соблюдает Рождественский пост, в этот день полагается сухоядение.

Саввин день издавна считается домашним: в гости не ходят, новых дел не начинают — будет плохой результат. По народным приметам, женщинам не следует заниматься рукоделием. Дальнюю дорогу также лучше перенести по возможности на другой день.

Издавна наши предки обращали внимание на погоду и природу в этот день. По приметам дня судят, какой будет погода и чего ждать от зимы. Если сегодня стоит теплая погода – зима будет долгой и снежной. Мороз ударил – вскоре начнется оттепель и пойдет мокрый снег. Неожиданно запели снегири — будет метель. Галки и вороны собираются в большие стаи — к снегопаду. Белки спускаются с деревьев – жди оттепели.

Саввин день в старину считался одним из самых холодных в году, отсюда пошла поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает" – то есть, Савва продолжает начатую Варварой зиму.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник было 4 декабря: главные приметы и запреты дня.



