Какой церковный праздник 4 декабря: главные приметы и запреты дня

4 декабря по новому церковному календарю чтят святую Варвару Илиопольскую. День окружен особыми традициями, приметами и многовековыми запретами — они, согласно поверьям предков, могут повлиять на удачу и защиту семьи.

Приметы 4 декабря. Фото: из открытых источников

День святой Варвары с давних времен считается женским праздником и временем особой защиты. В молитвах к святой просят дать детей, здоровья для малышей, мира в семье и избавить от внезапной или насильственной смерти. Варвара покровительствует беременным, помогает тем, кто переживает трудности в жизни.

В народе день прозвали Варвары или Варвара Мороз — обычно с этой даты начинались сильные морозы, поэтому люди придумали поговорку: "Трещит Варюха — береги нос да ухо".

По народным приметам сегодня можно заниматься уборкой, готовкой и уборкой, но только не рукоделием. Хозяйки традиционно лепят вареники и пекут пироги с маком. Продолжается Рождественский пост — тем, кто постится, сегодня разрешаются блюда с ратительным маслом и рыба.

Считается также, что с Варвариного дня начинается череда зимних праздников, которые в народе называют "Варки, Савки, Николая". С этой же даты по земле начинает ходить святой Николай.

В день святой Варвары церковь напоминает, что недопустимы ругань, сквернословие, ссоры, зависть, лень и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

В народе Варварин день — это время строгих запретов. На Варвару нельзя: ругаться с родственниками и соседями — к болезням и бедности; давать из дома продукты в долг, особенно соль — к ссорам в семье; заниматься рукоделием.

Мужчинам категорически запрещено ругать или повышать голос на жен — верят, что за такое неуважение "скрутит" спину и разболятся суставы. Нежелательно также сегодня отправляться в дальние поездки — дорога может быть неудачной.

По приметам дня предсказывают погоду и урожай: много снега в этот день — к снежной зиме с морозами; сильный мороз — к жаркому лету; пасмурный день выдался — будет много овощей и грибов; ветер с востока — скоро наступят холода.

