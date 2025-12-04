Яке церковне свято 4 грудня: головні прикмети та заборони дня

4 грудня за новим церковним календарем вшановують святу Варвару Іліопольську. День оточений особливими традиціями, прикметами та багатовіковими заборонами — вони, згідно з повір'ями предків, можуть вплинути на удачу та захист сім'ї.

Прикмети 4 грудня. Фото: з відкритих джерел

День святої Варвари з давніх-давен вважається жіночим святом і часом особливого захисту. У молитвах до святої просять дати дітей, здоров'я для малюків, миру в сім'ї та позбавити від раптової чи насильницької смерті. Варвара сприяє вагітним, допомагає тим, хто переживає труднощі в житті.

У народі день прозвали Варвари або Варвара Мороз — зазвичай з цієї дати починалися сильні морози, тому люди вигадали приказку: "Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо".

За народними прикметами сьогодні можна займатися прибиранням, приготуванням та прибиранням, але тільки не рукоділлям. Господині традиційно ліплять вареники та печуть пироги з маком. Триває Різдвяний піст — тим, хто постує, сьогодні дозволяються страви з олією і риба.

Вважається також, що з Варвариного дня починається низка зимових свят, які в народі називають "Варки, Савки, Миколи". З цієї ж дати по землі починає ходити святий Миколай.

У день святої Варвари церква нагадує, що неприпустимі лайка, лихослів'я, сварки, заздрість, лінощі та розпач. Не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить.

У народі Варварин день – це час суворих заборон. На Варвару не можна: лаятися з родичами та сусідами — до хвороб та бідності; давати з дому продукти у борг, особливо сіль — до сварок у сім'ї; займатися рукоділлям.

Чоловікам категорично заборонено лаяти чи підвищувати голос на дружин — вірять, що за таку неповагу "скрутить" спину та розболяться суглоби. Небажано також сьогодні вирушати у далекі поїздки – дорога може бути невдалою.

За прикметами дня пророкують погоду та урожай: багато снігу у цей день — до снігової зими з морозами; сильний мороз – до спекотного літа; похмурий день видався — буде багато овочів та грибів; вітер зі сходу — незабаром настануть холоди.

