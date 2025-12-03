Какой церковный праздник 3 декабря: главный запрет этого дня

3 декабря по новому церковному календарю верующие чтят святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского.

Приметы 3 декабря. Фото: из открытых источников

К святому Иоанну верующие обращаются с молитвами о здоровье и защите для себя и близких.

В народе день носит название Иван Молчальник. Главная традиция даты — соблюдать тишину и контролировать слова. Считается, что тот, кто сумеет провести день практически не разговаривая, обретет красноречие на весь год и избавится от невзгод. Если молчать полностью не удается, то нужно взвешивать каждое слово.

3 декабря церковь, как и в любой другой праздник, не одобряет ссор, сплетен и грубости, а также зависти, жадности и отказа в помощи. Продолжается Рождественский пост — тем, кто придерживается его, сегодня полагается сухоядение.

По народным приметам сегодня нужно избегать конфликтов, не кричать, не петь, не обсуждать личное и не давать обещаний, чтобы не навлечь на себя дурных последствий.

По народным наблюдениям, погода 3 декабря может рассказать, каким будет ближайшее время и даже лето. Если снег с утра пошел — будет ясный и солнечный день. Снегирь запел, а сорока прячется под крышу — разыграется вьюга. Снег идет целый день — к заморозкам. Кошка ищет тепла — будут морозы.

Падающие звезды в этот день также прогнозируют похолодание и сильную стужу.

Читайте также на портале "Комментарии" — 2 декабря по новому церковному календарю в ПЦУ вспоминали одного из 12 малых пророков – святого Аввакума.

Святого Аввакума считают покровителем детей — в этот день к нему обращаются с молитвами о защите малышей от болезней, травм, недобрых людей и злых духов. Также считается, что молитвы помогут детям спокойно спать и не плакать по ночам.



