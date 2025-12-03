Яке церковне свято 3 грудня: головна заборона цього дня

3 грудня за новим церковним календарем віруючі вшановують святого Івана Молчальника, єпископа Колонійського.

Прикмети 3 грудня. Фото: з відкритих джерел

До святого Івана віруючі звертаються з молитвами про здоров'я та захист для себе та близьких.

У народі день носить назву Іван Мовчазник. Головна традиція дати — дотримуватися тиші та контролювати слова. Вважається, що той, хто зуміє провести день практично не розмовляючи, знайде красномовство на весь рік і позбудеться негараздів. Якщо мовчати повністю не вдається, то потрібно зважувати кожне слово.

3 грудня церква, як і в будь-яке інше свято, не схвалює сварок, пліток та брутальності, а також заздрості, жадібності та відмови у допомозі. Триває Різдвяний піст — тим, хто дотримується його, сьогодні належить сухожер.

За народними прикметами сьогодні треба уникати конфліктів, не кричати, не співати, не обговорювати особисту та не давати обіцянок, щоб не викликати на себе поганих наслідків.

За народними спостереженнями погода 3 грудня може розповісти, яким буде найближчим часом і навіть літо. Якщо сніг зранку пішов, буде ясний і сонячний день. Снігур заспівав, а сорока ховається під дах — розіграється завірюха. Сніг іде цілий день — до заморозків. Кішка шукає тепла – будуть морози.

Падаючі зірки у цей день також прогнозують похолодання та сильну холоднечу.

