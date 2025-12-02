Какой церковный праздник 2 декабря: за кого обязательно нужно помолиться в этот день

2 декабря по новому церковному календарю в ПЦУ вспоминают одного из 12 малых пророков – святого Аввакума.

Приметы 2 декабря. Фото: из открытых источников

Святого Аввакума считают покровителем детей — в этот день к нему обращаются с молитвами о защите малышей от болезней, травм, недобрых людей и злых духов. Также считается, что молитвы помогут детям спокойно спать и не плакать по ночам.

В народе день прозвали Аввакумов и советуют его провести в тихом семейном кругу — якобы в эту дату нечистые силы особенно активны, поэтому шумные компании и лишние ссоры лучше отложить. Зато этот день идеально подходит для "очистки" дома от всего лишнего: выбрасывайте старые вещи или отдавайте их тем, кто нуждается. Такой ритуал помогает не только навести порядок, но и избавиться от негативной энергии, открывая путь для добра и благополучия.

В церковный праздник 2 декабря, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, ругани, сплетен и сквернословия, осуждается жадность, зависть, лень и отчаяние.

По народным приметам, в Аввакумов день нельзя шуметь, устраивать пышные застолья, нарушать правила поста, начинать новые дела, строить планы и отправляться в дорогу.

Издавна наши предки обращали внимание на погоду и природу в этот день. По приметам дня предсказывают погоду на ближайшее время и какой будет зима. Если пошел снег — зима будет холодной, а весна – поздней. Если небо без облачка — жди мороза. День пасмурный — к потеплению. Вороны кружат над домами — к непогоде.

Самая яркая примета дня — пение птиц на рассвете: оно символизирует счастье, которое совсем рядом, и его важно не спугнуть.

