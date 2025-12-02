Яке церковне свято 2 грудня: за кого обов'язково треба помолитися цього дня

2 грудня за новим церковним календарем у ПЦУ згадують одного з 12 малих пророків – святого Авакума.

Прикмети 2 грудня. Фото: з відкритих джерел

Святого Авакума вважають покровителем дітей — у цей день до нього звертаються з молитвами про захист малюків від хвороб, травм, недобрих людей та злих духів. Також вважається, що молитви допоможуть дітям спокійно спати та не плакати ночами.

У народі день прозвали Авакумов і радять його провести в тихому сімейному колі — нібито в цю дату нечисті сили особливо активні, тому гучні компанії та зайві сварки краще відкласти. Проте цей день ідеально підходить для "очищення" будинку від усього зайвого: викидайте старі речі або віддавайте їх тим, хто потребує. Такий ритуал допомагає не лише навести лад, а й позбутися негативної енергії, відкриваючи шлях для добра та благополуччя.

У церковне свято 2 грудня, як і будь-якого іншого дня, Церква не схвалює сварок, лайки, пліток і лихослів'я, засуджується жадібність, заздрість, лінь і розпач.

За народними прикметами, в день Авакума не можна шуміти, влаштовувати пишні застілля, порушувати правила посту, починати нові справи, будувати плани і вирушати в дорогу.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. За прикметами дня прогнозують погоду на найближчий час і якою буде зима. Якщо сніг пішов — зима буде холодною, а весна — пізньою. Якщо небо без хмарки — чекай на мороз. День похмурий – до потепління. Ворони кружляють над будинками – до негоди.

Найяскравіша прикмета дня — це спів птахів на світанку: він символізує щастя, яке зовсім поруч, і його важливо не сполохати.

