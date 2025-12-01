Церковный праздник 1 декабря: какой строгий запрет существует в этот день с книгами и тетрадями

1 декабря по новому календарю Православная церковь Украины вспоминает святого Наума – мудрого пророка, имя которого связывают с учением, удачей и добрым началом. В народе этот день наделяют особыми приметами, традициями и запретами.

Приметы 1 декабря. Фото: из открытых источников

Сегодня верующие с молитвами обращаются к святому пророку Науму – его издавна считают покровителем ученых, учителей и учеников. Отсюда и пошла народная поговорка: "Придет Наум — наведет на ум". В старину в это время шли в храм, чтобы получить благословение на учебу детей. У пророка просят дать детям усердие и легкость в обучении.

В народе день называют Наумов и считают его лучшим временем для начала учебы и любых важных начинаний — все, что начато 1 декабря, принесет успех.

В церковный праздник 1 декабря следует избегать ссор, грубости, злословия, зависти или лени.

Продолжается Рождественский пост – тем, кто постится, в этот день разрешаются блюда без масла.

Народные запреты дня главным образом касаются учебы и книг — считается, что любая небрежность в отношении знаний может лишить человека "ума-разума". Поэтому 1 декабря не рекомендуется: хвастаться успехами в учебе, показывать тетради с оценками — можно "отбить" охоту к учёбе; перехваливать учеников или детей — чтобы не сглазить; есть во время чтения или уроков — так можно "заесть" память.

Также не советуют оставлять книги и тетради открытыми, особенно на ночь — по поверьям, вместе со страниц уходят мысли и удача. Все, что связано с умственным трудом в Наумов день, требует уважения и аккуратности, тогда знания будут "липнуть", а дела — спориться.

Считается, что по по приметам дня можно предсказать, какой будет зима и даже весна. Если погода пасмурная и холодная — зима будет лютой. Муха или комар появились в доме — жди оттепель. Вороны ходят по земле — к потеплению. Ветер с севера — будут крепкие морозы, весна придет поздно и будет холодной. Глухой лай собак — к снегопаду.

