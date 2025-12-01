Церковне свято 1 грудня: яка сувора заборона існує у цей день із книгами та зошитами

1 грудня за новим календарем Православна церква України згадує святого Наума – мудрого пророка, ім'я якого пов'язують із вченням, удачею та добрим початком. У народі цей день наділяють особливими прикметами, традиціями та заборонами.

Прикмети 1 грудня.

Сьогодні віруючі з молитвами звертаються до святого пророка Наума – його здавна вважають покровителем вчених, вчителів та учнів. Звідси і пішла народна приказка: "Прийде Наум — наведе на розум". За старих часів йшли до храму, щоб отримати благословення на навчання дітей. У пророка просять дати дітям старанність та легкість у навчанні.

У народі день називають Наумов і вважають його найкращим часом для початку навчання та будь-яких важливих починань — все, що розпочато 1 грудня, принесе успіх.

У церковне свято 1 грудня слід уникати сварок, грубості, лихослів'я, заздрощів чи лінощів.

Триває Різдвяний піст – тим, хто постить, у цей день дозволяється страви без олії.

Народні заборони дня головним чином стосуються навчання та книг — вважається, що будь-яка недбалість щодо знань може позбавити людину "розуму-розуму". Тому 1 грудня не рекомендується: хвалитися успіхами у навчанні, показувати зошити з оцінками – можна "відбити" полювання до навчання; перехвалювати учнів чи дітей — щоб не наврочити; є під час читання чи уроків — так можна "заїсти" пам'ять.

Також не радять залишати книги та зошити відкритими, особливо на ніч – за повір'ями, разом зі сторінок йдуть думки та удача. Все, що пов'язане з розумовою працею в Наумов день, вимагає поваги та акуратності, тоді знання будуть "липнути", а справи — сперечатися.

Вважається, що за прикметами дня можна передбачити, якою буде зима і навіть весна. Якщо погода похмура та холодна – зима буде лютою. Муха чи комар з'явилися в хаті – чекай на відлигу. Ворони ходять по землі – до потепління. Вітер із півночі — будуть сильні морози, весна прийде пізно та буде холодною. Глухий гавкіт собак — до снігопаду.

