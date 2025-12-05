Яке церковне свято 5 грудня: прикмета дня, щоб прогнати біди та залучити гроші

5 грудня за новим церковним календарем в Україні згадують Саву Освяченого – святого, якого шанують як покровителя будинку та достатку.

Прикмети 5 грудня. Фото: з відкритих джерел

До преподобного Сави Освяченого віруючі звертаються з молитвами про мир у сім'ї, міцний шлюб, зцілення близьких, благополуччя у справах, просять дарувати дітей.

У народі день прозвали Сави, Савин день. Він входить до низки зимових свят під народною назвою "Варки, Савки, Миколи". День вважають сприятливим для сватання – кажуть, що спілка буде щасливою та міцною. Пов'язана з цим святом і особлива прикмета: вважається, якщо сьогодні покласти під подушку монету, то в будинку буде достаток, а фінансові проблеми обійдуть його стороною.

У церковне свято 5 грудня, як і будь-якого іншого дня, слід уникати лихослів'я, сварок, заздрощів, лінощів, засудження та відмови у допомозі. Тим, хто дотримується Різдвяного посту, у цей день належить сухожер.

Савин день здавна вважається домашнім: у гості не ходять, нових справ не починають – буде поганий результат. За народними прикметами, жінкам не слід займатися рукоділлям. Далеку дорогу краще перенести по можливості на інший день.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. За прикметами дня судять, якою буде погода і на що чекати від зими. Якщо сьогодні тепла погода – зима буде довгою і сніговою. Мороз вдарив — незабаром почнеться відлига і піде мокрий сніг. Несподівано заспівали снігурі — буде хуртовина. Галки та ворони збираються у великі зграї – до снігопаду. Білки спускаються з дерев – чекай на відлигу.

Савин день у давнину вважався одним із найхолодніших у році, звідси пішла приказка: "Варвара мостить, Сава цвяхи загострить, Нікола прибиває" — тобто, Сава продовжує розпочату Варварою зиму.

