Яке церковне свято 7 жовтня: цікава прикмета для успіху

7 жовтня православна церква в Україні за новим стилем згадує святих Сергія та Вакха – воїнів, які загинули, але не відмовилися від християнської віри.

Прикмети 7 жовтня. Фото: з відкритих джерел

Сьогоднішній день у народі називають Сергій Зимовий, з цього дня в давні часи починали топити печі і говорили: "Сергій зиму починає". Вважається, що з Сергія холоду стають дедалі ближче, дні помітно коротші, а ночі — довші та холодніші, з першими заморозками.

Є сьогодні цікава прикмета для успіху: виходячи з дому, потрібно взяти з собою щось нове — нехай навіть звичайна хустка – це, за повір'ям, приваблює здоров'я та везіння.

Церква цього дня, як і будь-якої іншої, нагадує: не можна піддаватися сваркам, заздрості, зневірі. Слід уникати лінощів, лихослів'я, засудження і не варто відмовляти тим, хто просить про допомогу.

У народі на Сергія Зимового є свої заборони. Не рекомендується скаржитися на життя і долю — разом зі словами можна "віддати" удачу та здоров'я, а самі біди можуть потроїтися.

Не радять відмовлятися від уже намічених планів, ідей та поїздок – вірять, що все розпочате сьогодні отримає потужну підтримку та буде успішним.

Прикмети дня нагадують, коли чекати на справжню зиму. Якщо на деревах ще тримається листя – морозів не буде до кінця листопада. Якщо хороша погода сьогодні — така протримається ще три тижні. Грім у цей день — до теплої та малосніжної зими. На дубі багато жолудів — до м'якої зими та врожайного літа. Горобини багато – будуть сильні морози.

Є й досить цікава прикмета: щоб дізнатися, чи скоро вдарять морози, у ніч на Сергія Зимового дивляться на місяць — якщо вона бліда та каламутна, за кілька днів випаде сніг та прийдуть холоди.

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