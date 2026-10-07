Какой церковный праздник 7 октября: интересная примета для удачи

7 октября православная церковь в Украине по новому стилю вспоминает святых Сергия и Вакха – воинов, которые погибли, но не отказались от христианской веры.

Приметы 7 октября. Фото: из открытых источников

Сегодняшний день в народе называют Сергей Зимний, с этого дня в старину начинали топить печи и говорили: "Сергий зиму начинает". Считается, что с Сергея холода становятся все ближе, дни заметно короче, а ночи — длиннее и холоднее, с первыми заморозками.

Есть сегодня интересная примета для удачи: выходя из дома, нужно взять с собой что-то новое — пусть даже обычный носовой платок – это, по поверью, привлекает здоровье и везение.

Церковь в этот день, как и в любой другой, напоминает: нельзя поддаваться ссорам, зависти, унынию. Следует избегать лени, сквернословия, осуждения и не стоит отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе на Сергея Зимнего есть свои запреты. Не рекомендуется жаловаться на жизнь и судьбу — вместе со словами можно "отдать" удачу и здоровье, а сами беды могут утроиться.

Не советуют отказываться от уже намеченных планов, идей и поездок – верят, что все начатое сегодня получит мощную поддержку и будет успешным.

Приметы дня подсказывают, когда ждать настоящую зиму. Если на деревьях еще держится листва – морозов не будет раньше конца ноября. Если стоит хорошая погода сегодня — такая продержится еще три недели. Гром в этот день — к теплой и малоснежной зиме. На дубе много желудей — к мягкой зиме и урожайному лету. Рябины много — будут сильные морозы.

Есть и довольно интересная примета: чтобы узнать, скоро ли ударят морозы, в ночь на Сергея Зимнего смотрят на луну — если она бледная и мутная, через несколько дней выпадет снег и придут холода.

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