Церковный праздник 6 октября: почему главный запрет дня касается хлеба

6 октября по новому церковному календарю православная церковь в Украине чтит святого апостола Фому, имя которого стало нарицательным для всех сомневающихся. В этот день вспоминают жизненный путь святого и духовные уроки, а также народные обычаи и приметы, связанные с этой датой.

Приметы 6 октября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Фомин день, Фома Неверующий или Фома Хлебник.

Считается, что святой покровительствует запасливым и бережливым хозяевам, поэтому сегодня принято проверять, как подготовлено хозяйство к зиме, хватит ли запасов, и избавляться от всего старого и ненужного. Тот, кто сегодня трудолюбив и бережлив, зиму, по поверью, переживет в сытости и тепле.

Главная традиция дня — испечь домашний хлеб или каравай. Первую горбушку принято отдавать больным и слабым — считается, что она обладает целебной силой. Остальной хлеб пробуют все члены семьи, чтобы в доме не переводились добро и здоровье.

Считается, что сегодня удачное время для покупок — все приобретенное в этот день прослужит долго.

Главный народный запрет дня касается хлеба: сегодня ни в коем случае нельзя отказывать в нем и в помощи нуждающимся — хлеб символизирует щедрость и Божью благодать, и отказ, по поверью, может обернуться для хозяина бедностью и лишениями.

Фомин день любит труд и тишину, поэтому лениться и залеживаться в постели сегодня не советуют — финансы не любят ленивых людей. Не стоит сегодня хвастаться достатком и думать только о деньгах — по примете, это может обернуться их потерей.

Приметы дня подсказывают, какой будет вся зима. Если безветренная погода сегодня — к скорому похолоданию. Дым стелется по земле — к ненастью и сырости. Бурьян стоит очень высокий — зимой будет много снега. Мало грибов в лесу — к суровой зиме. Закат красного цвета — к резкой перемене погоды и сильным ветрам. Густой туман с утра — следующий год будет урожайным. Прилетели северные птицы — холода наступят рано.

Если в небе видны стаи ворон, значит, морозы уже близко, пора утепляться.

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