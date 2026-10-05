Какой церковный праздник 5 октября: главный запрет дня

5 октября украинская православная церковь чтит память великомученицы Харитины Амисийской. С этой датой связано немало традиций и народных примет, по которым в старину судили о будущем и погоде.

Приметы 5 октября. Фото: из открытых источников

В народе день называют Харитина. Когда все огородные работы уже позади, в старину начинался сезон рукоделия: женщины садились за прялки и ткали первые холсты.

Есть у этого дня и важное финансовое поверье: если сегодня вернуть все долги, то, по примете, больше никогда не будешь знать нужды и всегда будешь при деньгах.

Церковь сегодня, как и всегда, предостерегает от ссор, ругани и осуждения, не одобряет злобы, мести, зависти и отказа в помощи ближнему.

Есть у праздника и народные запреты. Главный из них — не лениться: считается большим грехом проводить этот день в праздности, а тех, кто до обеда не встает с постели, по примете, ждет потеря денег. Не рекомендуется переезжать или отправляться в дальнюю дорогу, не следует завидовать чужим успехам — верят, что зависть притягивает беды.

Приметы дня подсказывают, как скоро наступят морозы и какой будет зима. Если листья у клена облетели – морозы уже близко. Если мало шишек на сосне — к теплой зиме. Вороны и галки летают стаями, а облака идут против ветра — скоро выпадет снег. В природе затишье, безветренно – скоро похолодает. Снега еще нет – зима запоздает и выпадет он нескоро. Из леса слышен хруст деревьев – ближайшая неделя будет теплой. Птиц не видно и не слышно — зима будет очень холодной.

Если на березах еще остались листья — зима будет суровой и долгой, а снег ляжет поздно.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 3 октября: что нужно съесть для защиты от сглаза.



