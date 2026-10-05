Яке церковне свято 5 жовтня: головна заборона дня

5 жовтня українська православна церква вшановує пам'ять великомучениці Харитини Амісійської. З цією датою пов'язано чимало традицій і народних прикмет, за якими за старих часів судили про майбутнє і погоду.

Прикмети 5 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У народі цей день називають Харитина. Коли всі городні роботи вже позаду, у давнину починався сезон рукоділля: жінки сідали за прядки й ткали перші полотна.

Є у цього дня і важливе фінансове повір'я: якщо сьогодні повернути всі борги, то, за прикметою, більше ніколи не знатимеш потреби і завжди будеш при грошах.

Церква сьогодні, як і завжди, застерігає від сварок, лайки та засудження, не схвалює злості, помсти, заздрості та відмови у допомозі ближньому.

Є свято і народні заборони. Головний з них — не лінуватися: вважається великим гріхом проводити цей день у ледарстві, а на тих, хто до обіду не встає з ліжка, за прикметою, чекає втрата грошей. Не рекомендується переїжджати чи вирушати в далеку дорогу, не слід заздрити чужим успіхам – вірять, що заздрість притягує лиха.

Прикмети дня нагадують, коли настануть морози і якою буде зима. Якщо листя у клена облетіло – морози вже близько. Якщо мало шишок на сосні – до теплої зими. Ворони та галки літають зграями, а хмари йдуть проти вітру – скоро випаде сніг. У природі затишшя, безвітряно – скоро похолодає. Снігу ще немає – зима запізниться і випаде нескоро. З лісу чути хрускіт дерев – найближчий тиждень буде теплим. Птахів не видно і не чути – зима буде дуже холодною.

Якщо на березах ще залишилося листя — зима буде суворою та довгою, а сніг ляже пізно.

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