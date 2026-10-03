Какой церковный праздник 3 октября: что нужно съесть для защиты от сглаза

3 октября православная церковь по новому стилю вспоминает священномученика Дионисия Ареопагита — афинского мудреца и члена верховного суда, который отрекся от языческой мудрости ради веры во Христа.

Приметы 3 октября. Фото: из открытых источников

В народе день называют Денис Позимний – к этому времени все сильнее чувствуется приближение зимы.

По поверьям, в это время по земле бродят "осенние лихорадки" — злые духи, насылающие на людей болезни, порчу и сглаз. Защититься от них помогают простые обереги: советуют съесть зубчик чеснока или кусочек лука с солью — считается, что это не только укрепляет иммунитет, но и оберегает от сглаза. Также с собой принято носить кусочек осиновой коры — дерево издавна почитают как целебное и защитное.

Считается, что как проведешь этот день, так и ответит тебе мир, поэтому сегодня стараются помочь ближним и сохранить в душе доброту и спокойствие.

Церковь в этот день, как и всегда, не одобряет ссор, злобы, осуждения, зависти и жадности. Нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит, — отказ, по поверью, может обернуться бедой.

В народе 3 октября считается одним из самых непростых и опасных дней, поэтому с ним связано немало запретов. Окна надолго не открывают — считается, что вместе со сквозняком в дом могут проникнуть "осенние лихорадки" и нечистая сила. Не советуют поднимать деньги или чужие вещи, найденные на дороге, особенно на перекрестках, — по примете, вместе с ними можно "принять" чужие болезни и нищету. Не рекомендуется также выносить мусор: вместе с ним, по поверью, можно "вынести" из дома удачу и благополучие.

Приметы дня подсказывают, каким будет остаток осени и зима. Если выпал туман, а в воздухе летает белая паутина — к сухой и долгой осени. Стоит сухая погода — зимой будет мало снега. Шишки на елях растут низко — морозы ударят рано, если высоко — холода придут лишь в конце зимы. Шиповник снова зацвел — осень будет долгой и теплой. Галки собираются в стаи и устраивают шумный "птичий базар" — погода в ближайшие дни будет ясной и теплой. Воробьи стайками перескакивают с места на место — перед ненастьем ищут укрытие.

Считается, что Денис "открывает ворота зиме" — если день выдался теплым, морозов можно не ждать вплоть до Артемьева дня.

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