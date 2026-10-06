Церковне свято 6 жовтня: чому головна заборона дня стосується хліба

6 жовтня за новим церковним календарем православна церква в Україні вшановує святого апостола Фому, ім'я якого стало загальним для всіх, хто сумнівається. Цього дня згадують життєвий шлях святого та духовні уроки, а також народні звичаї та прикмети, пов'язані з цією датою.

Прикмети 6 жовтня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Хомин днем, Хома Невіруючий.

Вважається, що святий є покровителем ощадливих і дбайливих господарів, тому сьогодні прийнято перевіряти, як підготовлено господарство до зими, чи вистачить запасів, і позбавлятися від усього старого та непотрібного. Той, хто сьогодні працьовитий і ощадливий, зиму, за повір’ям, переживе в ситості й теплі.

Головна традиція дня — спекти домашній хліб чи коровай. Перший окраєць прийнято віддавати хворим і слабким — вважається, що він має цілющу силу. Решту хліба пробують усі члени сім'ї, щоб у будинку не переводилися добро і здоров'я.

Вважається, що сьогодні вдалий час для покупок – все набуте у цей день прослужить довго.

Головна народна заборона дня стосується хліба: сьогодні ні в якому разі не можна відмовляти в ньому і допомоги нужденним — хліб символізує щедрість і Божу благодать, і відмова, за повір'ям, може обернутися для господаря бідністю і позбавленнями.

Фомін день любить працю і тишу, тому лінуватися і залежатись у ліжку сьогодні не радять — фінанси не люблять лінивих людей. Не варто сьогодні хвалитися достатком і думати тільки про гроші — за прикметою, це може обернутися їхньою втратою.

Прикмети дня нагадують, якою буде вся зима. Якщо безвітряна погода сьогодні – до швидкого похолодання. Дим стелиться землею — до негоди і вогкості. Бур'ян стоїть дуже високий – узимку буде багато снігу. Мало грибів у лісі – до суворої зими. Захід сонця червоного кольору — до різкої зміни погоди та сильних вітрів. Густий туман із ранку — наступний рік буде врожайним. Прилетіли північні птахи – холод настане рано.

Якщо в небі видно зграї ворон, значить, морози вже близько, настав час утеплюватися.

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