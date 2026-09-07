Яке церковне свято 7 вересня: що потрібно зробити, щоби бути здоровим весь рік

7 вересня православні за новим церковним календарем в Україні вшановують пам'ять преподобномученика Макарія Канівського. У цей день також відзначають свято Різдва Пресвятої Богородиці.

Прикмети 7 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Луковим днем — на честь преподобного Луки Каппадокійського, пам'ять якого також вшановується 7 вересня.

У давнину з цього дня починалося масове збирання цибулі. Вважалося, що не можна їсти цибулю з нового врожаю, поки не збереш весь. Цибулі здавна приписують цілющу силу: нею лікують застуду, шкірні захворювання, болі в суглобах і животі, використовують проти випадіння волосся, а її соком усувають зморшки та пігментні плями.

Деякі традиції сягнули й до нашого часу. Наприклад, на стіл у Луків день обов'язково подають страви з цим овочом – цибульні супи, оладки, млинці, випічку. Особливими ласощами вважається фарширована цибуля: великі головки заливають окропом, виймають серцевину і заповнюють рубаним м'ясом — куркою, свининою або яловичиною, а потім варять у бульйоні або запікають у печі. Вірять: що більше цибулі з'їси цього дня, то щасливішим і здоровішим буде весь наступний рік.

Існують і народні заборони. Не варто хвалитися багатством, доходами чи здоров'ям і витрачати гроші на розкіш — хвальба приваблює заздрість, пристріт і невдачі. Поганою прикметою вважається брати або позичати гроші, хліб і борошно – це нібито обіцяє збитки та розорення.

Не можна сваритися і з'ясовувати стосунки – вірять, що конфлікт, розпочатий у Луків день, може розтягнутися на весь рік.

Прикмети дня підказують, якою буде осінь і зима. Якщо шишки на ялинках ростуть і висять низько — зима настане незабаром і буде морозною. Лусочки ялинових шишок зімкнуті — до затяжної негоди. На небі мало хмар — зима буде холодною та вітряною. Журавлі летять високо та повільно – восени буде багато дощів. Дощ у Луків день — вся осінь виявиться дощовою і сльотливою, варто запастися терпінням.

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