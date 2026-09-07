Какой церковный праздник 7 сентября: что нужно сделать, чтобы быть здоровым весь год

7 сентября православные по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобномученика Макария Каневского. В этот день также отмечают предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Приметы 7 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Луков день — в честь преподобного Луки Каппадокийского, память которого также совершается 7 сентября.

В старину с этого дня начиналась массовая уборка лука. Считалось, что нельзя есть лук из нового урожая, пока не соберешь весь. Луку издавна приписывают целебную силу: им лечат простуду, кожные заболевания, боли в суставах и животе, используют против выпадения волос, а его соком выводят морщины и пигментные пятна.

Некоторые традиции дошли и до нашего времени. Например, на стол в Луков день обязательно подают блюда с этим овощем — луковые супы, оладьи, блины, выпечку. Особым лакомством считается фаршированный лук: крупные головки заливают кипятком, вынимают сердцевину и заполняют рубленым мясом — курицей, свининой или говядиной, а затем варят в бульоне или запекают в печи. Верят: чем больше лука съешь в этот день, тем счастливее и здоровее будет весь следующий год.

Существуют и народные запреты. Не стоит хвастаться богатством, доходами или здоровьем и тратить деньги на роскошь — бахвальство привлекает зависть, сглаз и неудачи. Плохой приметой считается брать или давать в долг деньги, хлеб и муку – это якобы сулит убытки и разорение.

Нельзя ссориться и выяснять отношения — верят, что конфликт, начатый в Луков день, может растянуться на весь год.

Приметы дня подсказывают, какой будет осень и предстоящая зима. Если шишки на елях растут и висят низко — зима наступит скоро и будет морозной. Чешуйки еловых шишек сомкнуты — к затяжной непогоде. На небе мало облаков — зима будет холодной и ветреной. Журавли летят высоко и медленно — осенью будет много дождей. Дождь в Луков день — вся осень окажется дождливой и слякотной, стоит запастись терпением.

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