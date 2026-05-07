Яке церковне свято 7 травня: головні заборони дня

7 травня за новим календарем Православної церкви України вшановують Любецьку ікону Богородиці — один із найдавніших і шанованих образів Чернігівщини, якому здавна приписують чудотворну силу.

Прикмети 7 травня.

Перед Любецькою іконою Богородиці віруючі моляться про захист від бід та хвороб, просять уберегти від небезпеки та смерті, знайти втіху у скорботі. Вважається, що Мати Божа чує кожного, хто звертається до неї щиро.

У народній традиції цей день називають Купальниця — це свято тісно пов'язане з водою та її особливою силою. Вважається, що саме в цей час вода набуває цілющих властивостей.

За старих часів за звичаєм з самого ранку люди виставляли на сонці відра з водою — щоб вона "набралася сили" від природи. Вдень цю воду пили, нею вмивалися, а іноді й обливалися. Також сьогодні заведено окроплювати кути в будинку освяченою водою.

Купальниця припадає на розпал городніх та польових робіт, тому праця у цей день заохочується – можна саджати, полоти, прибирати на ділянках. Існує й цікавий звичай: вважається, що для багатого врожаю треба взяти трохи насіння у сусідів. Тому за старих часів сусіди ходили один до одного в гості і непомітно брали трохи насіння – це сприймалося як взаємна традиція, а не крадіжка.

Народні повір'я попереджають — цей день не підходить для серйозних починань, оскільки вони можуть обернутися порожнім клопотом.

З Купальницею пов'язані й інші заборони: не можна пліткувати, брехати і лицемірити – це до негараздів та поганих змін у житті; не слід брати в руки колючі предмети і грати з вогнем, щоб уникнути травм та пожеж; не можна гадати — можна спотворити долю.

День радять провести спокійно, у доброму настрої, без різких кроків та з увагою до своїх думок та вчинків.

Найяскравіша прикмета дня на Купальницю: якщо пішов дощ – вересень буде теплим та сприятливим.

