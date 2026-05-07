Какой церковный праздник 7 мая: главные запреты дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 7 мая: главные запреты дня

Народные поверья предупреждают - этот день не подходит для серьезных начинаний

7 мая 2026, 06:25
Кравцев Сергей

7 мая по новому календарю Православной церкви Украины почитают Любечскую икону Богородицы — один из древних и почитаемых образов Черниговщины, которому издавна приписывают чудотворную силу.

Приметы 7 мая. Фото: из открытых источников

Перед Любечской иконой Богородицы верующие молятся о защите от бед и болезней, просят уберечь от опасности и смерти, найти утешение в скорби. Считается, что Божья Матерь слышит каждого, кто обращается к ней искренне. 

В народной традиции этот день называют Купальница — этот праздник тесно связан с водой и ее особой силой. Считается, что именно в это время вода приобретает целебные свойства.

В старину по обычаю с самого утра люди выставляли на солнце ведра с водой — чтобы она "набралась силы" от природы. Днем эту воду пили, ею умывались, а иногда и обливались. Также сегодня принято окроплять углы в доме освященной водой.

Купальница приходится на разгар огородных и полевых работ, поэтому труд в этот день поощряется — можно сажать, полоть, убирать на участках. Существует и любопытный обычай: считается, что для богатого урожая нужно взять немного семян у соседей. Поэтому в старину соседи ходили друг к другу в гости и незаметно брали немного семян – это воспринималось как взаимная традиция, а не воровство.

Народные поверья предупреждают — этот день не подходит для серьезных начинаний, так как они могут обернуться пустыми хлопотами. 

С Купальницей связаны и другие запреты: нельзя сплетничать, лгать и лицемерить – это к неурядицам и плохим переменам в жизни; не следует брать в руки колющие предметы и играть с огнем, чтобы избежать травм и пожаров; нельзя гадать — можно исказить судьбу.

День советуют провести спокойно, в добром настроении, без резких шагов и с вниманием к своим мыслям и поступкам.

Самая яркая примета дня на Купальницу: если пошел дождь — сентябрь будет теплым и благоприятным.

